Máš nárok na dovolenkový príspevok 275 eur? Finančná správa upozorňuje, kto ho môže dostať

Tisíce slovenských zamestnancov majú nárok na príspevok rekreáciu vo výške až do 275 eur.

Povinnosť poskytnúť zamestnancom finančný príspevok vyplýva zamestnávateľovi priamo zo zákona, uvádza finančná správa na webe.

Povinnosť vzniká zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú aspoň 50 ľudí. Za rovnakých podmienok však môže príspevok zamestnancovi poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Zamestnancovi vzniká nárok na rekreačný príspevok pod podmienkou, že:

jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,

o príspevok požiadal,

rekreačný pobyt plánuje stráviť na území Slovenska,

bude v ubytovacom zariadení ubytovaný najmenej na dve prenocovania.

Oprávnené výdavky, ktoré spĺňajú podmienky dotácie, su výdavky na ubytovanie, pobytové balíky a stravovacie služby.

Po splnení podmienok mu zamestnávateľ uhradí 55 % oprávnených výdavkov, najviac však vo výške 275 eur. „Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii,“ približuje finančná správa.

