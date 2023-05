Kollár plánoval cestu do Južnej Ameriky zo štátnych peňazí, tvrdí Fico. Vraj chceli absolvovať turné po atrakciách.

OK

OK

Z cesty poslancov do zahraničia nakoniec nič nebude, tvrdí predseda poslaneckého klubu Sme Rodina Peter Pčolinský.

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby zrušil plánovanú zahraničnú cestu do Južnej Ameriky. Tvrdí, že plánovaná pracovná cesta nemá žiadny poriadny oficiálny program okrem pár stretnutí, nereflektuje na aktuálne dianie v krajine a vo svete, nerieši ani ekonomické záujmy Slovenska.



„Sú cesty, kde ten zmysel je väčší, kde je menší. Toto je bez zmyslu. Je to výlet,“ podčiarkol Fico. Delegácia mohla podľa neho zobrať so sebou napríklad podnikateľov, aby sa v zahraničí rokovalo aj o podnikateľských vzťahoch a ekonomických záujmoch krajiny. Podotkol, že doteraz nie je hotový finálny program, hoci delegácia má odletieť už v sobotu.

Na doterajšom programe návštevy štyroch krajín je podľa jeho slov len zopár stretnutí na úrovni parlamentov a návšteva pamiatok.



Smer-SD na cestu nepošle svojich poslancov. Pôvodne mali ísť podľa Ficových slov dvaja. Vzhľadom na program sa zhodli, že to nemá zmysel. „Všetci traja v Smere-SD sme sa zhodli, že je to veľká hanba. Cesta, ktorá nemá žiaden účel, je to primitívny výlet za neuveriteľné peniaze," poznamenal.

Pracovnú cestu zrušia

Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský a poslanec Milan Krajniak zo Sme rodina už vyhlásili, že cestu do zahraničia v NR SR zrušili.

Podotkli však, že cestu odobril aj predseda zahraničného výboru zo Smeru-SD Marián Kéry. Krajniak navyše podčiarkol diplomatický charakter zahraničných ciest šéfa parlamentu, na ktoré nadväzujú aj prípadné dohody a spolupráce s inými krajinami.

„Cesta jednoducho nebude práve kvôli tomu, že rokuje Národná rada SR,“ uviedol Pčolinský. Poznamenal, že na poslaneckom grémiu nebola zhoda na ukončení rokovania tento týždeň, preto bude pravdepodobne pokračovať. Zdôraznil, že na programe ostáva ešte zhruba 100 neprerokovaných bodov. Kritizovali pritom aj niektoré cesty Fica z čias, kedy bol premiérom. Spomenul napríklad jeho návštevu USA a Bieleho domu.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.