AKTUALIZOVANÉ: Bratislava čelí masívnemu DDoS útoku hackerov. Väčšina online služieb mesta je offline

Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že napriek tomu neevidujú preniknutie do IT infraštruktúry ani ohrozenie údajov, s ktorými pracujú.

„Nemenovaná hackerská skupina sa prihlásila ku kyberútoku na IT infraštruktúru bratislavského magistrátu. Od dnešného rána čelíme rozsiahlym výpadkom dostupnosti online služieb vrátane systému PAAS a webovej stránky mesta,“ vyhlásil na sociálnej sieti Vallo.

Úrady nateraz netušia, kedy budú online služby dostupné

Magistrát aktuálne nevie, dokedy bude útok pretrvávať ani kedy budú všetky online služby mesta opäť dostupné v bežnom režime.

„Robíme však všetko pre to, aby bola prevádzka služieb obnovená v čo najkratšom čase. Zároveň komunikujeme a koordinujeme kroky s Národným bezpečnostným úradom, vládnou kyberbezpečnostnou jednotkou CSIRT a poskytovateľom internetových služieb,“ podotkol Vallo.

V dôsledku výpadku systémov momentálne nefunguje napríklad ani úhrada parkovného v rámci mestského systému PAAS. Úhradu parkovného tak v regulovaných zónach PAAS v stredu do 16.00 h nebudú kontrolovať.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) informoval, že útok ochromil aj jeho web. „Údaje a infraštruktúra DPB ohrozené neboli,“ podotkol bratislavský mestský dopravca.

K útoku sa prihlásila hackerská skupina

Ku kybernetickému útoku na online stránky hlavného mesta sa prihlásila hackerská skupina s názvom CyberTriad, informuje portál vosveteIT. V príspevku na sociálnej sieti Telegram uvádzajú, že útok na online služby Bratislavy vykonali pre prebiehajúcu konferenciu GLOBSEC.

Primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti uviedol, že Bratislava čelí obrovskému hackerskému útoku.

