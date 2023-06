Šéf Panta Rhei: Sociálne siete vedia urobiť z knihy trhák. Čoskoro môže knihy písať aj AI (Rozhovor)

Sedíme v prevádzke v bratislavskom Auparku, kde to ešte vonia novotou. Zrekonštruovali ju, respektíve presunuli počas pandemických obmedzení. V čase, keď všetky biznisy škrtali rozpočty, totiž verili, že zákazníci sa do kníhkupectiev radi vrátia.

„Niekedy vydáte knihu a prvých pár mesiacov sa jej nedarí. Potom si ju prečítajú tí správni ľudia a začnú o nej hovoriť na sociálnych sieťach. Zrazu je z toho bestseller,“ vraví generálny riaditeľ siete kníhkupectiev Panta Rhei Michal Rajter.

Rajter je opatrne optimistický. Aj napriek rozsiahlym výpadkom investujú. Najmä do e-shopu, kde majú historický dlh a ktorý zatiaľ robí len zlomok tržieb. Nákupné oddelenie má takisto plné ruky práce. Majú veľké vydavateľstvá väčšiu silu a dokážu pretlačiť knihy do kníhkupectiev ľahšie ako malí nezávislí autori? Nemusí to tak byť.

Prevádzku v bratislavskom Auparku znovuotvorili len nedávno. Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Čím teraz žije Panta Rhei?

Po ťažkých rokoch sa konečne dostávame do normálneho stavu. Nepadajú nám na hlavu z každej strany nové problémy, ako to bolo počas koronakrízy. Vychádzajú nové knihy, zákazníci môžu navštevovať kníhkupectvá, nie sme pod extrémnym tlakom. Konečne je to opäť príjemné.



Máme tomu rozumieť tak, že počas pandémie nové knihy nevychádzali?

Niektorí vydavatelia nevedeli, čo bude ďalej. Buď tlačili menej titulov, alebo posúvali edičné plány a niektoré knihy, žiaľ, aj úplne zrušili. Alebo ich odložili na neskôr.



Ako sa vám darí dohnať dlh, ktorý spôsobila pandémia?

Nikdy sa to nebude dať dohnať. Výpadok tržieb bol taký veľký, že sa to jednoducho nedá. Ale vieme ďalej normálne fungovať.



Sú pre vás kamenné predajne aj po pandémii udržateľné? Budete ešte otvárať nové?

Máme 60 predajní a sú stále živým ekosystémom. Raz sa jedna pridá, inokedy sa iná zruší. Počas pandémie sa nám podarilo zrekonštruovať prevádzky v Auparku a Avione. Aj keď to v mnohých momentoch vyzeralo náročne, verili sme, že kníhkupectvá majú význam a zákazníci sa vrátia za vôňou kníh.



Aký je pomer online predaja a predaja v kamenných predajniach?

U nás stále dominuje predaj v kamenných predajniach. Online nám robí nízke desiatky percent. Neignorujeme to. Práve naopak, snažíme sa predaj cez e-shop rozvíjať. Pandémia nám ukázala, že musíme viac vyrovnať naše predajné kanály. V minulosti sme viac investovali do kníhkupectiev. Teraz musíme doinvestovať historický dlh do online.



Čo to znamená v praxi? Ako viete presvedčiť ľudí, aby kupovali knihy cez internet?

Určite ich vieme prilákať do e-shopu šírkou sortimentu a komplexnosťou, kvalitou skladových zásob. Máme najširšiu ponuku kníh na Slovensku. Ponúkame však aj darčekový a papierenský sortiment, hudbu a hračky. Tie sme začali rozvíjať v covidovom období a je to niečo, čo nás možno odlišuje od konkurencie.



Čo ešte robíte lepšie ako vaša konkurencia a na čom ešte musíte popracovať?

Roky pracujeme na tom, aby sme mali najdostupnejšiu sieť kníhkupectiev. Veľmi sa snažíme, aby v nich bola čo najširšia ponuka.

Panta Rhei stavia na dostupnosti prevádzok a šírke ponuky. Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák



Ako sa vyberajú knihy, ktoré sa dostanú do kníhkupectiev? Máte na to jednotný kľúč?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako sa vyberajú knihy, ktoré sa dostanú do kníhkupectiev.

Aká je najpredávanejšia kniha v histórii Panta Rhei.

Ako sa stavajú ku konšpiračným autorom.

Čo má Rajter na nočnom stolíku a v ktorej knihe našiel najlepšiu radu do života.

Čo urobí s kníhkupeckým biznisom umelá inteligencia.

