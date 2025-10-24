Ak sa klienti rozhodnú s firmou spolupracovať, strácajú podstatnú časť ochrany.
Národná banka Slovenska (NBS) vydala varovanie týkajúce sa subjektu Unika Profit. Banka informuje, že táto spoločnosť nedisponuje žiadnym povolením na poskytovanie akýchkoľvek finančných či investičných služieb a nie je evidovaná v žiadnom registri, ktorý NBS vedie, informuje portál peniaze.sk.
Unika Profit ponúka svoje služby online, napríklad pod značkou „Škola obchodovania“. NBS upozorňuje, že klienti, ktorí sa s touto firmou rozhodnú spolupracovať, strácajú podstatnú časť ochrany. Ak by došlo k strate finančných prostriedkov, klienti nebudú chránení rovnakou mierou ako pri regulovaných subjektoch.
NBS preto vyzýva verejnosť k mimoriadnej obozretnosti. Občanom odporúča, aby si oprávnenie každého finančného subjektu vopred overili na webovej stránke NBS. Hoci sú právomoci banky pri nelegálnych firmách obmedzené, NBS ubezpečuje, že situáciu monitoruje a podniká potrebné kroky.