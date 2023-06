V obľúbenej destinácii v Chorvátsku museli uzavrieť už 3 pláže. Zákaz kúpania spôsobila znečistená voda, vzorky odhalili baktérie

OK

OK

Chorvátsko musí tento rok v obľúbenej destinácii Novi Vinodolski bojovať s nadmerným znečistením vody. Hygienici dokonca pre nevhodné podmienky uzavreli už tri pláže, informuje chorvátsky portál Novi List. Na problémy s kvalitou vody upozornili tvnoviny.sk.

Ide o pláže Zagori-východ, Zagori-západ a Bribirska obala v oblasti mesta Novi Vinodolski v severnej časti chorvátskeho pobrežia. Hlavným dôvodom znečistenia vody sú podľa laboratórnych analýz výkaly a odpad po silných dažďoch v uplynulom období.

Hygienici vo vode na týchto plážach odhalili aj prítomnosť enterokokov, baktérií, ktoré môžu spôsobiť infekcie močových ciest. Vo vode našli aj baktériu Escherichia coli spôsobujúcu tráviace komplikácie.

Chorváti momentálne pracujú na znovuotvorení uzavretých pláží, no bez zlepšenia kvality vody to zatiaľ nebude možné. Hygienici budú odoberať vzorky, v ktorých musí byť voda dostatočne kvalitná hneď niekoľkokrát v opakovaných testovaniach, inak pláže zostanú zatvorené. Dovtedy tam turisti aj miestni obyvatelia nájdu tabule so zákazom kúpania.

Vo vode na troch chorvátskych plážach zistili prítomnosť viacerých baktérií. Hygienici teraz pracujú na ich rýchlom znovuotvorení. Zdroj: Unsplash/Maximilian Vorbrodt

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.