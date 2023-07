MAPA: V tomto kraji hrozí vznik superciel. Východ Slovenska sa musí pripraviť na prívalové dažde aj krúpy

Najintenzívnejšie búrky predpokladajú v Above a okolí.

Na východe Slovenska hrozia aj vo štvrtok intenzívne búrky. Najväčšia pravdepodobnosť je v Košickom kraji, najmä v Above a okolí. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Dnes sú na východe opäť vhodné podmienky pre supercely a ich intenzívne sprievodné javy – veľké krúpy, prívalový dážď a vietor,“ upozorňuje SHMÚ.

Najvyššia pravdepodobnosť je v Košickom kraji, predovšetkým v Above a blízkom okolí, kde zároveň dochádza aj k zbiehavému prúdeniu, keď sa severný vietor od Košickej kotliny stretáva so západným z Gemera. To ľahšie podporuje tvorbu kopovitej oblačnosti. V tejto oblasti už podľa meteorológov vznikajú aj prvé prehánky.