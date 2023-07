Počasie ako na kolotoči: začiatok týždňa bude horúci, potom prídu búrky a ochladenie

Počasie bude nasledujúci týždeň pripomínať jazdu na horskej dráhe.

Po horúčavách prídu aj chladnejšie dni, ktoré však so sebou prinesú zrážky. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu k nám dnes začal od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Ten by mal priniesť vyššie teploty, no nezdržia sa na našom území dlho.

Najvyššia teplota sa dnes bude pohybovať v rozmedzí od 27 až 32 stupňov Celzia, na severe to bude iba 25. Karty sa však zamiešajú v pondelok, keď bude na našom území stále horúco. Najvyššia denná teplota v pondelok dosiahne 29 až 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 27.

„Do strednej Európy postúpi od západu zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad južnou Škandináviou. Pred ním k nám vyvrcholí od juhozápadu prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu,“ píše SHMÚ o pondelňajšej situácii. Pociťovať teda budeme veľké teplo a dusno, ktoré však môžu vystriedať ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Tie môžu byť aj intenzívne.

V utorok bude podľa predpovede oblačno až zamračené a na viacerých miestach môžeš rátať s prehánkami, dažďom a miestami aj búrkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 23.

Najväčší zlom pocítiš v stredu. Spomínaný zvlnený studený front bude totiž postupovať cez našu oblasť pomaly na východ a za ním k nám začne od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch. Na našom území bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Rátaj s citeľným ochladením a veternom, teploty sa vyšplhajú iba na 18 až 23 stupňov Celzia.





Vo štvrtok by sa však situácia mohla začať zlepšovať, čo by mohlo značiť pekný víkend. Najvyššie denné teploty sa spočiatku vyšplhajú na 20 až 25 stupňov Celzia, postupne na 26 až 31.