Slovensko ako súčasť Ruska. Táto mapa nerešpektuje územnú celistvosť mnohých krajín

Školiace centrum pre vodičov a operátorov rôznych strojov a vozidiel v ruskom Tambove má na budove zavesenú mapu, podľa ktorej je Slovensko časťou Ruska, informuje Visegrád 24. „Naučíme ťa milovať vlasť,“ uvádza sa v nápise.

Do Ruska podľa tejto mapy okrem nás spadá aj zvyšok strednej a východnej Európy, ale tiež Fínsko, časť Nemecka, Grécko, bývalá Juhoslávia a Mongolsko s Aljaškou.

Rusko vedie od 24. februára 2022 útočnú vojnu proti Ukrajine. Aj keď Slovensko rovnako ako ďalšie krajiny západu podporuje svojho východného suseda, niektorí naši prorusky orientovaní politici by najradšej boli, keby sme sa do vojny nemiešali.

Príkladom sú strany Republika, ĽSNS či SNS, ktorej predseda Andrej Danko nedávno vyhlásil, že keby nás napadlo Rusko, najprv by bojoval proti „hlúpym Slovákom, ktorí nás do toho dostali“.

A training centre in for truck drivers in Tambov, Russia, has put up a map of a Russian Empire including territories such as Alaska, Poland, Romania, Greece, Finland and Central Asia.



The text across it says:



“We will teach you to love the Motherland". pic.twitter.com/Xx4QEPtnfo