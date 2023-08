Slovensko chce zakázať látky HHC a HHC-P, ktoré majú účinky ako marihuana. Čoskoro príde dôležitá zmena

Produkty obsahujúce látky HHC a HHC-P sa dajú kúpiť v špeciálnych automatoch.

Látky HHC-P či HHC sa pravdepodobne zaradia do zoznamu omamných a psychotropných látok. Sú nelegálne vo viacerých európskych krajinách. Pre TASR to uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Produkty obsahujúce dané látky možno na Slovensku kúpiť v špeciálnych automatoch, upozornil na to Denník N.

HHC-P či HHC v súčasnosti nie sú v zozname omamných a psychotropných látok, a teda nie sú kontrolovanými psychoaktívnymi látkami. Ministerstvo vysvetlilo, že v tomto prípade preto nejde o porušenie Trestného zákona, respektíve o nedovolenú výrobu, držanie či obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi.

Rezort upozornil, že látky sa v poslednom čase začínajú distribuovať v Európe. HHC-P by mala byť podľa neho na zozname nelegálnych látok v Taliansku, Chorvátsku a vo Francúzsku.

HHC zase v Dánsku, Belgicku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Rakúsku, Poľsku, vo Fínsku, na Cypre a Islande. Ministerstvo poukázalo na to, že HHC je predmetom intenzívneho monitorovania Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Monitoruje sa podľa neho aj HHC-P.

Výrobcovia produkty označujú ako zberateľské produkty

Zastavenie predaja daných látok cez verejné automaty žiada mimoparlamentné KDH. Poukázalo na to, že sa k nim môžu dostať aj deti. „Automaty neoverujú vek a predajcovia i výrobcovia sa prísnym potravinárskym reguláciám legálne vyhýbajú informáciou na obale, že produkty sú určené na zberateľské účely a nie na spaľovanie či konzumáciu,“ skonštatovalo.

Volebná líderka mimoparlamentnej strany Demokrati Andrea Letanovská považuje predaj produktov s danými látkami ako zberateľských predmetov za absurdné, nebezpečné a neetické. „Na toto si treba posvietiť a trestať to. Nie na zopár dôchodcov, ktorí si na záhrade vypestujú pár rastliniek na mastičku proti boľavým kĺbom,“ dodala.