Indonézsku tiktokerku odsúdili na dva roky väzenia, pretože zverejnila video, ako ochutnáva bravčové mäso

Indonézsky súd odsúdil moslimskú ženu na dva roky väzenia za to, že na svojom 2-miliónovom Tiktoku zverejnila video, ako konzumuje bravčové mäso. Vo videu vyslovila arabskú frázu „Bismillah“, ktorá znamená „v mene Boha“, a následne sa zahryzla do bravčovej kože. O bizarnom prípade informovala britská stanica BBC.

Ženu menom Lina Lutfiawati vo veku 33 rokov uznali za vinnú z „podnecovania nenávisti“ voči náboženským jednotlivcom a skupinám. Okrem dvojročného trestu musí zaplatiť 16 245 dolárov, ináč jej trest predĺžia o tri mesiace.

Americans don't realize how lucky they really are.



