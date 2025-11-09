Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 9. novembra 2025 o 8:47
Čas čítania 0:36

Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť

Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Český europoslanec Tomáš Zdechovský vyhral v lotérii takmer 39-tisíc eur.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský zažil v piatok večer nečakané prekvapenie. V lotérii Športka vyhral 933-tisíc českých korún, čo predstavuje približne 38 500 eur.

O výhre informoval na sociálnej sieti s tým, že si peniaze nenechá. „Občas si ľudia stavia pár korún. Tak pekný večer,“ napísal Zdechovský s nadhľadom.

Europoslanec neskôr pre denník Blesk uviedol, že celú výhru plánuje venovať na charitatívne účely. „Pol milióna korún dám na opravu kostolov. Zvyšok rozdelím konkrétnym ľuďom v Česku, ktorí potrebujú pomoc,“ vysvetlil.

Zdechovský sa tento rok dostal do pozornosti aj pre pôsobenie v delegácii Európskeho parlamentu, ktorá preverovala čerpanie eurofondov na Slovensku. Rozhovor s ním si prečítaš na našom webe.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
4. júla 2025 o 6:45 Čas čítania 8:48 Zdechovský exkluzívne o kontrole: Meno N. Bödöra sa spomína všade. Schémy rozdelenia fondov odkrývajú aj ľudia z Hlasu (Rozhovor)
8. novembra 2025 o 7:24 Čas čítania 2:16 NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
6. novembra 2025 o 6:00 Čas čítania 3:14 „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov? „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
