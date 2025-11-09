Český europoslanec Tomáš Zdechovský vyhral v lotérii takmer 39-tisíc eur.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský zažil v piatok večer nečakané prekvapenie. V lotérii Športka vyhral 933-tisíc českých korún, čo predstavuje približne 38 500 eur.
O výhre informoval na sociálnej sieti s tým, že si peniaze nenechá. „Občas si ľudia stavia pár korún. Tak pekný večer,“ napísal Zdechovský s nadhľadom.
Europoslanec neskôr pre denník Blesk uviedol, že celú výhru plánuje venovať na charitatívne účely. „Pol milióna korún dám na opravu kostolov. Zvyšok rozdelím konkrétnym ľuďom v Česku, ktorí potrebujú pomoc,“ vysvetlil.
Zdechovský sa tento rok dostal do pozornosti aj pre pôsobenie v delegácii Európskeho parlamentu, ktorá preverovala čerpanie eurofondov na Slovensku. Rozhovor s ním si prečítaš na našom webe.
Občas si lidé vsadí pár korun…tak hezký večer ❤️ pic.twitter.com/vILBaRXdxV— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 7, 2025