Nové správy o nehode vlakov: Zverejnili pravdepodobnú príčinu zrážky

K incidentu sa vyjadril generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky.
Príčina nedeľnej nehody vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom bola pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Na mieste nehody to uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik.
„Po podvečernej nehode vlakov v úseku Pezinok - Svätý Jur je doprava prerušená. V úsekoch Pezinok - Cífer a Pezinok - Bratislava-Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava. Niektoré rýchliky sú odklonené cez Trnavu/Galantu a viaceré regionálne spoje sú odrieknuté. Vybrané vlaky meškajú aj viac ako hodinu,“ informovali zo Železničnej spoločnosti Slovensko.
Zamestnanci ZSSK - účastníci nehody sú podľa našich informácií bez vážnejších zranení, spolupracujú so ŽSR, políciou a záchranármi.