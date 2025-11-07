Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 7. novembra 2025 o 9:44
Čas čítania 0:45

Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože

Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
Zdroj: Wikimedia/Donald Trung

Incident sa mal odohrať v ruskom meste Berezovskij.

Päťdesiatročný Rafis Chuzin sa sám prišiel udať na políciu po tom, ako brutálne zavraždil svoju manželku. Mal ju zavraždiť kuchynským nožom po tom, čo prišiel domov a ona nestihla pripraviť večeru. Incident sa odohral v ruskom meste Berezovskij v polovici októbra, údajne po manželskej hádke kvôli nepripravenej polievke, informuje portál RBC.

6. novembra 2025 o 14:14 Čas čítania 0:40 Ruský robotník dostal omylom 7 miliónov rubľov a odmieta ich vrátiť. Prípad rieši súd Ruský robotník dostal omylom 7 miliónov rubľov a odmieta ich vrátiť. Prípad rieši súd

Rafis mal svoju ženu Olgu dobodať na smrť, následne ju stiahnuť z kože a pokúsiť sa aj o rozrezanie tela, čo sa mu však nepodarilo. O tom, čo urobil s telom potom, existujú dve verzie. Podľa prvej jej telo pochoval v záhrade a podľa druhej ho ukryl v stodole.

O pár dní nato začala ženu hľadať jej priateľka, pretože Olga neodpovedala na správy, čo sa jej zdalo podozrivé. Keď kontaktovala Rafisa, taktiež jej neodpovedal, a tak to ohlásila polícii. Muž sa však krátko predtým priznal sám.

Podľa Valerija Gorelycha, vedúceho tlačovej služby regionálneho ministerstva vnútra, mal muž spočiatku v úmysle telo rozštvrtiť a skryť, ale nakoniec od tohto plánu odstúpil. Proti mužovi sa začalo trestné stíhanie po prehliadke domu, kde vyšetrovatelia zaistili viacero dôkazov, medzi ktorými bol aj spálený Olgin mobil a vražedná zbraň.

6. novembra 2025 o 12:45 Čas čítania 0:54 Nemecký opatrovateľ zabil desať pacientov smrtiacimi injekciami. Chcel si len „uľahčiť nočné služby“ Nemecký opatrovateľ zabil desať pacientov smrtiacimi injekciami. Chcel si len „uľahčiť nočné služby“
6. novembra 2025 o 10:13 Čas čítania 0:38 Hrôza vo Francúzsku: Vodič zrazil viacerých ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave Hrôza vo Francúzsku: Vodič zrazil viacerých ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave
6. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:50 Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie Rusko chce obnoviť jadrové skúšky. Reaguje tak na Trumpove vyjadrenie
Polícia SR nôž
Zdroj: Polícia SR



Súvisiace témy:
Správy zo sveta
