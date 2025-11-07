Incident sa mal odohrať v ruskom meste Berezovskij.
Päťdesiatročný Rafis Chuzin sa sám prišiel udať na políciu po tom, ako brutálne zavraždil svoju manželku. Mal ju zavraždiť kuchynským nožom po tom, čo prišiel domov a ona nestihla pripraviť večeru. Incident sa odohral v ruskom meste Berezovskij v polovici októbra, údajne po manželskej hádke kvôli nepripravenej polievke, informuje portál RBC.
Rafis mal svoju ženu Olgu dobodať na smrť, následne ju stiahnuť z kože a pokúsiť sa aj o rozrezanie tela, čo sa mu však nepodarilo. O tom, čo urobil s telom potom, existujú dve verzie. Podľa prvej jej telo pochoval v záhrade a podľa druhej ho ukryl v stodole.
O pár dní nato začala ženu hľadať jej priateľka, pretože Olga neodpovedala na správy, čo sa jej zdalo podozrivé. Keď kontaktovala Rafisa, taktiež jej neodpovedal, a tak to ohlásila polícii. Muž sa však krátko predtým priznal sám.
Podľa Valerija Gorelycha, vedúceho tlačovej služby regionálneho ministerstva vnútra, mal muž spočiatku v úmysle telo rozštvrtiť a skryť, ale nakoniec od tohto plánu odstúpil. Proti mužovi sa začalo trestné stíhanie po prehliadke domu, kde vyšetrovatelia zaistili viacero dôkazov, medzi ktorými bol aj spálený Olgin mobil a vražedná zbraň.