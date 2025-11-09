Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo

Tragédia sa stala v sobotu večer v Hornom Rakúsku v okrese Schärding
Matka v severnom Rakúsku v sobotu nešťastnou náhodou prešla svoju vlastnú jednoročnú dcéru, keď cúvala autom v garáži. Dieťa utrpelo tak vážne zranenia, že na mieste nehody zomrelo, informovala v nedeľu polícia v spolkovej krajine Horné Rakúsko. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Tragédia sa stala v sobotu večer v okrese Schärding, asi 20 kilometrov južne od nemeckého pohraničného mesta Passau. Rodičia dievčatka v čase incidentu menili pneumatiky na svojom aute. Keď skončili, 29-ročná matka cúvala s vozidlom z vjazdu do garáže.
Podľa správ počula ranu a hneď zastavila. Keď vystúpila, zistila, že jej dcéra je uviaznutá pod autom. Otec dievčatka okamžite začal zdvíhať vozidlo pomocou zdviháka.
Záchranári, ktorí boli na miesto privolaní, nedokázali dievčatko zachrániť napriek okamžitým resuscitačným pokusom.