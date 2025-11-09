Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 9. novembra 2025 o 15:20
Čas čítania 0:30

Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Matka si prešla vlastné dieťa. Utrpelo vážne zranenia, ktorým podľahlo
Zdroj: Wikipedia Commons

Tragédia sa stala v sobotu večer v Hornom Rakúsku v okrese Schärding

Matka v severnom Rakúsku v sobotu nešťastnou náhodou prešla svoju vlastnú jednoročnú dcéru, keď cúvala autom v garáži. Dieťa utrpelo tak vážne zranenia, že na mieste nehody zomrelo, informovala v nedeľu polícia v spolkovej krajine Horné Rakúsko. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Tragédia sa stala v sobotu večer v okrese Schärding, asi 20 kilometrov južne od nemeckého pohraničného mesta Passau. Rodičia dievčatka v čase incidentu menili pneumatiky na svojom aute. Keď skončili, 29-ročná matka cúvala s vozidlom z vjazdu do garáže.

Podľa správ počula ranu a hneď zastavila. Keď vystúpila, zistila, že jej dcéra je uviaznutá pod autom. Otec dievčatka okamžite začal zdvíhať vozidlo pomocou zdviháka.
Záchranári, ktorí boli na miesto privolaní, nedokázali dievčatko zachrániť napriek okamžitým resuscitačným pokusom.

7. novembra 2025 o 9:44 Čas čítania 0:45 Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
9. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 0:59 Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
8. novembra 2025 o 15:09 Čas čítania 1:00 Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla Študent Michal, ktorý Ficovi na chodník napísal odkazy: Chcel som sa ho opýtať, ako sa pozerá do zrkadla
mama, matka, dieta
Zdroj: Pexels/Kristina Paukshtite/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Autonehoda Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 17:00
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
včera o 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 17:00
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
V ďalšej bratislavskej časti spustia PAAS. V týchto uliciach už len tak nezaparkuješ
pred 3 dňami
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
včera o 06:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 3 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. 11. 2025 14:01
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 120 km/h
Lifestyle news
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo dnes o 14:09
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur dnes o 12:07
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik dnes o 09:05
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down včera o 17:05
Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga včera o 08:46
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión pred 2 dňami
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity pred 2 dňami
Internet sa baví na interakcii Slováka a Ryanairu. Letecký dopravca reagoval na jeho ironický vtip pred 2 dňami
Kontroverzného influencera Miriho Vlčeka odsúdili. Súd mu premenil podmienku na nepodmienečný trest pred 2 dňami
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
pred 2 dňami
Rus zavraždil manželku, lebo mu nepripravila večeru. Potom ju stiahol z kože
Incident sa mal odohrať v ruskom meste Berezovskij.
Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
dnes o 08:47
Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii takmer milión korún. Prezradil, čo s nimi plánuje urobiť
Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
dnes o 12:00
Do Európy sa dostal nebezpečný druh mravca. Jeho bodnutie spôsobuje anafylaktický šok
Vyše 1 400 Afričanov bojuje po boku Ruska. „Je to pre nich rozsudok smrti,“ tvrdí Ukrajina
včera o 09:58
Vyše 1 400 Afričanov bojuje po boku Ruska. „Je to pre nich rozsudok smrti,“ tvrdí Ukrajina
V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe
pred 2 dňami
V Rakúsku našli skrýšu Hamasu. Zbrane boli určené na teroristické útoky v Európe
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
pred 2 dňami
Holandsko bude mať najmladšieho predsedu vlády. Toto je víťaz parlamentných volieb
Slovensko Všetko
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 3 hodinami
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
dnes o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
dnes o 14:40
Podmienky pre vodičské preukazy budú prísnejšie. Zmenili jedno pravidlo
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
včera o 07:24
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 2 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
pred 3 dňami
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia