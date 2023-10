Na Slovensko prichádza extrémne ochladenie o viac ako 10 °C. Prudká zmena počasia udrie náhle o pár hodín

Na Slovensku sa výrazne ochladí. Pripraviť sa treba na teploty aj o 15 stupňov Celzia nižšie.

Podľa odhadov meteorológov príde na Slovensko výrazné ochladenie už v nedeľu, máme tak posledné dva dni v tomto roku, počas ktorých si užijeme teploty nad úrovňou 20 stupňov Celzia. Koniec týždňa prinesie prudké ochladenie, informuje o tom portál iMeteo.sk. Aj z predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyplýva, že sa treba pripraviť na výraznú zmenu počasia.

Tento týždeň sa teploty pohybovali v rozsahu od 20 do 26°C. Vo viacerých okresoch zaznamenali teploty vyššie než 26 °C. Aktuálne počasie sa v porovnaní s dlhodobým normálom líši takmer o 10 °C.

V noci zo soboty na nedeľu sa tak počasie dostane do jesenného normálu a nás čakajú chladné a sychravé rána plné hmly a poľadovice. Môže za to studený front, s ktorým prídu aj mierne zrážky. Počasie by sa malo v priebehu dňa stabilizovať, no teploty sa nezvýšia.