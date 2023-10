Česká polícia spustila špeciálnu akciu, náhodne zastavuje autá. Vodičov zaskočia prísne tresty

Vysoké hodnoty emisií môžu mať za následok aj úplný zákaz ďalšej jazdy.

Česká polícia náhodne zastavuje autá s cieľom kontrolovať emisie. Od začiatku septembra odstavila už 70 áut a šoférov, ktorých vozidlo nespĺňalo podmienky. Okamžite ich posiela na technickú kontrolu, informuje český portál TN.cz.

Autá zastavuje náhodne. Pokiaľ sa pri kontrole ukáže, že auto produkuje nadlimitné emisné hodnoty, polícia šoférom obmedzí technickú spôsobilosť na mesiac.

Majiteľ má 30 dní na to, aby to napravil. Pokiaľ polícia nameria veľmi vysoké hodnoty, šoférovi zakáže ďalšiu jazdu. Problémom pre políciu je však to, že nemajú od šoférov žiadnu spätnú väzbu, pretože nemajú dôkaz o tom, že vodiči na STK išli.

Šoféri by sa napriek tomu mali mať na pozore. Českí policajti dokážu za jednu kontrolu odstaviť aj osem áut. „Spravidla sme schopní cez doobedie odbaviť štyri až osem áut,“ povedal pre český portál dopravný policajt David Bukovský.