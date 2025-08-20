Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 13:18
Čas čítania 0:57

Izrael definitívne schválil výstavbu tisícok bytov na Západnom brehu. Palestínčania hovoria o hrozbe pre vznik ich štátu

Zdroj: TASR/AP

Výstavbu ešte predchádzajúci štvrtok odobril izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič.

Izrael v stredu definitívne schválil kontroverzný plán na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Palestínski predstavitelia aj ľudskoprávne organizácie varujú, že tento krok môže vážne ohroziť plány na vznik budúceho Palestínskeho štátu.

Výstavbu ešte predošlý štvrtok odobril izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať štátnosť Palestíny. V stredu projekt získal konečné schválenie od izraelského Výboru pre plánovanie a výstavbu. Nová osada v prípade realizácie oddelí východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu Jordánu.

Ak bude nasledujúci proces postupovať rýchlo, práce by sa mali začať v priebehu najbližších mesiacov. Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ budúceho štátu.

Izraelský plán na výstavbu osady kritizovali Organizácia Spojených národov, Európska únia, Británia či Nemecko. Inštitúcie a krajiny sa zhodujú, že takýto zámer porušuje medzinárodné právo.

Palestínsky štát plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady. Na Západnom brehu Jordánu a vo Východnom Jeruzaleme žije približne 700 000 izraelských osadníkov medzi 2,7 milióna Palestínčanov. Izrael anektoval Východný Jeruzalem v roku 1980, čo väčšina krajín neuznala, oficiálne však nerozšíril svoju zvrchovanosť na Predjordánsko.

Prečítaj si aj tieto články:

11. augusta 2025 o 14:28 Čas čítania 1:06 Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu Greta Thunberg a flotila lodí opäť smerujú do Gazy. Chcú prelomiť izraelskú blokádu
11. augusta 2025 o 8:16 Čas čítania 1:22 Netanjahu si obhajuje plán na obsadenie Gazy. Tvrdí, že to je najlepší spôsob, ako ukončiť vojnu Netanjahu si obhajuje plán na obsadenie Gazy. Tvrdí, že to je najlepší spôsob, ako ukončiť vojnu
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Zdroj: TASR/AP
Izrael Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia