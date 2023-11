Na mäsových výrobkoch môžu pribudnúť varovania ako na cigaretách. Keď ich ľudia zbadali, volili iné jedlo, ukázala štúdia

Brutálne obrázky a varovania pred zdravotnými problémami odrádzajú ľudí od cigariet. Nová štúdia ukazuje, že to isté by sme mohli dosiahnuť aj s mäsom – ktoré ubližuje najmä našej planéte.

Zdravotné varovania na škatuľkách cigariet – vrátane obrázkov zničených orgánov – mali vplyv na zníženie počtu fajčiarov na celom svete a na zvýšenie povedomia o zdravotných rizikách, ktoré so sebou fajčenie prináša.

Podľa štúdie z britskej univerzity v Durhame by podobný efekt dosiahli aj varovania na mäse a mäsových produktoch, informujú Euronews. Ľudia by ho zrejme konzumovali menej, čo by pomohlo naplniť ciele v udržateľnosti, ku ktorým sa hlásia aj európske krajiny.

A nepomohlo by to len tvojmu zdraviu, ale aj planéte: Konzumácia príliš veľkého množstva mäsa je totiž spojená so zdravotnými problémami ako je zvýšené riziko určitých typov rakoviny, a mäsový priemysel je veľkým prispievateľom ku klimatickej zmene a emisiám skleníkových plynov. Výsledky štúdie vedecký tím publikoval v magazíne Appetite.

Ako by vyzerali varovania

Výskumný tím na vzorke 1 001 ľudí vyskúšal, ako by rôzne druhy varovaní na obaloch mäsových produktov odhovorili ľudí od nákupu a konzumácie. Niektoré varovania obsahovali len text, niektoré aj názorné fotografie.

Ľudí rozdelili na štyri skupiny a ukázali im fotky horúcich jedál z bežných kantín: mäsovú, rybaciu, vegetariánsku a vegánsku verziu rovnakých zapekaných cestovín. K jedlu buď pridali varovanie o rizikách pre zdravie, o hrozbe pre klímu, o potenciálnej pandémii, alebo jedlo prezentovali bez varovania. Vedci sa ich potom pýtali na to, ktoré varovanie znelo najuveriteľnejšie, ktoré u nich vyvolalo pocit úzkosti a malo by potenciál odhovoriť ich od konzumácie.

Podľa záveru štúdie boli všetky varovania efektívne a ľudí odhovorili od výberu mäsitých jedál, vyberali si ich v porovnaní so skupinou bez varovaní o 7 až 10 percent menej. Účastníci za najviac efektívne a dôveryhodné považovali práve varovania týkajúce sa klímy. Jack Hughes, ktorý ako doktorand viedol výskum na univerzite vraví, že keby sa varovania zaviedli ako celonárodná stratégia, pomohlo by to v znížení skleníkových emisií na čistú nulu.