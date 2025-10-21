Nehoda sa stala v pondelok večer.
V pondelok večer sa v Plzenskom kraji v Čechách vážne zrazili dve autá. K zrážke privolali hasičov aj záchranárov, ktorí sa pokúšali zachrániť štyroch ľudí. Malé dievčatko utrpelo vážne zranenia a museli ju oživovať, informuje TN.cz. Zrážku spôsobila matka dieťaťa, ktorá chcela pripraviť seba a svoju dcéru o život.
„Záchranári si prevzali do starostlivosti štyri osoby. U dievčaťa mladšieho školského veku prebiehala základná neodkladná resuscitácia. Dievča bolo následne v kritickom stave sanitkou transportované do Fakultnej nemocnice Lochotín,“ informovala hovorkyňa záchrannej služby Karolína Korčíková. Dievčatko napokon zraneniam podľahlo.
Ďalší traja účastníci nehody utrpeli ľahké až stredne ťažké zranenia. „Kľučkovala po ceste, chcela naraziť do kamiónu,“ prezradili svedkovia nehody. Vyšetrovaním zistili, že matka, ktorá spôsobila nehodu, bola pod vplyvom alkoholu a drog.
„Urobila to schválne. Chcela zabiť seba aj to dievčatko. Kľučkovala po ceste – najprv chcela nabehnúť do kamióna, potom do ďalšieho auta. To sa jej ešte stihlo vyhnúť, ale dodávka už nie. Bolo jej úplne jedno, koľko ľudí vezme so sebou! Sama to priznala, keď ju na mieste ošetrovali,“ uviedla svedkyňa nehody pre Krimi-Plzeň.