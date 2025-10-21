Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 21. októbra 2025 o 9:20
Čas čítania 0:47

Atentátnika Juraja Cintulu odsúdili. Dostal 21-ročný trest

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Atentátnika Juraja Cintulu odsúdili. Dostal 21-ročný trest
Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Môže sa odvolať na Najvyšší súd SR.

Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), si v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) vypočul rozsudok. Je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku, dostal 21-ročný trest odňatia slobody. Proti rozsudku sa môže odvolať na Najvyšší súd SR.

72-ročný Juraj Cintula čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.


Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.


Obhajca Juraja Cintulu Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.


Juraj Cintula počas procesu tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.


Súdny proces sa začal 8. júla a prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach.

21. októbra 2025 o 7:51 Čas čítania 0:48 Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
20. októbra 2025 o 15:16 Čas čítania 0:27 Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
21. októbra 2025 o 6:21 Čas čítania 0:54 Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Cintula
Zdroj: TASR - Ján Krošlák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Atentát na Roberta Fica Handlová Robert Fico
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 09:09
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
pred 3 hodinami
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
včera o 15:16
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
dnes o 05:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 09:09
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
Priprav sa na prvý sneh v nižších polohách: Meteorológovia upozorňujú na dva prelomové dátumy
včera o 15:16
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
Nový prieskum: Do parlamentu by sa dostalo 8 strán. Matovič predbehol Hlas-SD, KDH takmer vypadlo z NR SR
pred 4 dňami
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
včera o 07:41
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú dnes
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú dnes
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 4 dňami
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
16. 10. 2025 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
včera o 11:23
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Lifestyle news
H&M sa spojilo s ďalšou luxusnou značkou. Kolekcia s Glenn Martens prináša aristokraciu do bežného nosenia pred 18 minútami
Joea Jonasa obvinili z užívania kokaínu. Spevák reagoval na virálne video z koncertu pred hodinou
Legendárny Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami pred 2 hodinami
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať pred 2 hodinami
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov včera o 19:17
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča včera o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov včera o 17:56
French Montana čelí žalobe za milión dolárov. Obvinili ho z krádeže luxusných hodiniek včera o 17:04
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí včera o 16:17
V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu včera o 15:29
Slovensko Všetko
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
dnes o 05:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
Konkurzy a reštrukturalizácie z tohto roku ukazujú, že ekonomický tlak sa už netýka len malých podnikateľov či rodinných firiem.
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
SHMÚ varuje pred silným vetrom. Vydal výstrahy 1. stupňa (+MAPA)
pred 3 hodinami
SHMÚ varuje pred silným vetrom. Vydal výstrahy 1. stupňa (+MAPA)
Páchatelia v Košiciach vpadli do pobočky banky. Na mieste poškodili bankomat
pred 2 hodinami
Páchatelia v Košiciach vpadli do pobočky banky. Na mieste poškodili bankomat
VIDEO: Bratislavskí policajti zadržali 53-ročného dílera. Zaistili kokaín, metamfetamín a desiatky tisíc eur
včera o 17:42
VIDEO: Bratislavskí policajti zadržali 53-ročného dílera. Zaistili kokaín, metamfetamín a desiatky tisíc eur
Poslankyňa Holečková vypovedala na inšpekcii: Gašpar a krajský riaditeľ Hajnovič poskytli odlišné svedectvá
včera o 18:01
Poslankyňa Holečková vypovedala na inšpekcii: Gašpar a krajský riaditeľ Hajnovič poskytli odlišné svedectvá
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
pred 3 hodinami
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
včera o 10:45
AKTUÁLNE: Po celom svete nefungujú populárne aplikácie. Hlásia masívny výpadok
pred hodinou
Trump prehovoril k Hamasu: Ak to bude potrebné, vyhubíme ich
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
dnes o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
E-kasa pod drobnohľadom: Finančná správa spúšťa akciu „Návrat 2“.
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
dnes o 05:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
pred 4 dňami
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
16. 10. 2025 7:00
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
15. 10. 2025 12:00
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia