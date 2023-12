Koľko utratia Slováci počas Vianoc? Prieskum ukázal konkrétnu sumu a najdrahšie položky

Vianoce sú podľa 56 % opýtaných veľkým finančným zásahom do rodinného rozpočtu.

Slovenské domácnosti plánujú tento rok minúť počas vianočných sviatkov v priemere 537 eur. Na darčeky minú Slováci v priemere 216 eur, pričom tretina respondentov plánuje obdarovať svojich blízkych najmä oblečením a kozmetikou. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Partners group a agentúry Focus, ktorého výsledky v piatok prezentovali spoločnosti na tlačovej konferencii.

Viac ako polovica (51 %) opýtaných bude nakupovať darčeky v kamenných obchodoch. Prostredníctvom online nákupov tak plánuje urobiť 26 % opýtaných. Muži kupujú ako darček najmä kozmetiku, oblečenie a dávajú pod stromček hotovosť. Ženy skôr darujú hračky a knihy. Pätina (20 %) obyvateľov Slovenska zatiaľ nevie, čo dá pod stromček, z toho 7 % tvrdí, že darčeky kupovať neplánuje.



„Ak sa na odpovede pozrieme z pohľadu čistého mesačného príjmu domácností, vidíme v sume plánovanej na nákup darčekov významný rozdiel. Domácnosti s čistým príjmom do 800 eur nakúpia darčeky v priemere za 97 eur, domácnosti s čistým príjmom viac ako 2000 eur plánujú minúť trojnásobne viac, v priemere 297 eur,“ uviedol sociológ agentúry Focus Martin Slosiarik.

V porovnaní s minulým rokom sú náklady vyššie

Náklady na darčeky tvoria približne 40 % celkových nákladov. Pri nákupe potravín či vianočnej výzdoby musia domácnosti počítať s výdavkami vo výške približne 320 eur. Celkové náklady na vianočné sviatky tak vyjdú približne rovnako ako o minulý rok, no sú vyššie o 2 %.



„Priplatíme si viac na potraviny, v priemere približne o 5 % oproti minulému roku, ušetríme na vianočnej výzdobe, a to približne 4 %,“ priblížila odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners Linda Valentín.



Vianočné pečenie vyjde na 87,6 eura, vianočná výzdoba na 75 eur, štedrá večera na 158,2 eura a vianočné darčeky na 216 eur. Vianoce sú podľa 56 % opýtaných veľkým finančným zásahom do rodinného rozpočtu. Pätina respondentov by nemala problém požičať si peniaze, aby urobila darčekom radosť. Analytik z portálu Finančný kompas Matej Dobiš upozornil na to, že pre Vianoce sa netreba zadlžovať.



„Urobte si prehľad o úrokoch a poplatkoch, ktoré platíte v banke. Je potrebné nevyužívať kreditnú kartu viac ako počas iných mesiacov v roku. Nenakupujte na splátky a nepožičiavajte si z nebankoviek,“ odporučil Dobiš.