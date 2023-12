Známa influencerka nevhodne okomentovala streľbu v Prahe. Prišla o spoluprácu

Za svoje vyjadrenie sa neskôr ospravedlnila.

K včerajšej streľbe na pražskej univerzite, pri ktorej zomrelo 15 ľudí, sa vyjadrila aj česká influencerka Viktorie Hlaváčková, ktorá je známa pod prezývkou Viktorkaa. Jej komentár však pobúril verejnosť a prišla preň aj o jednu zo svojich spoluprác.

„Tak ešteže som streamerka a do školy nemusím,“ napísala vo svojom príbehu na Instagrame a zdieľala článok zo streľby. Mnohí sa do Hlaváčkovej pre nevhodný komentár pustili a okamžite ho začali zdieľať na sociálnych sieťach. Influencerka sa napokon ospravedlnila.

„Veľmi sa všetkým ospravedlňujem, veľmi unáhlene som zareagovala na situáciu. Bohužiaľ mi vôbec nedošlo, ako veľmi to nebolo namieste a ako veľmi hlúpo to vyznelo. Rozhodne som to takto nemyslela a môžem byť maximálne sklamaná, že som niečo také vypustila,“ napísala Hlaváčková.

Entropiq s ňou ukončil spoluprácu

Napriek ospravedlneniu sa s ňou rozhodol ukončiť spoluprácu e-športový tím Entropiq. „Veľmi nás mrzí veľmi nevhodné vyjadrenie Viktórie, ktorá s nami spolupracuje. Viktória si v tom momente neuvedomila, čo môžu jej slová znamenať a ako môžu pôsobiť. Story zmazala a ospravedlnila sa. Sú však situácie, keď ani úprimné ospravedlnenie nestačí, a preto sme sa rozhodli s Viktóriou spoluprácu ukončiť,“ napísal tím na sociálnej sieti.