V meste na južnom Slovensku je cesta elektrobusom od nového roka úplne zadarmo. Primátor objasnil detaily

Cieľom primátora Dunajskej Stredy je zvýšiť počet cestujúcich v nových ekologických elektrobusoch.

Nové elektrobusy na troch linkách, nový grafikon a bezplatné cestovné, to sú novoročné zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Dunajskej Strede. Podľa primátora mesta Zoltána Hájosa je to krok, ktorým chceli obyvateľov prilákať z osobných áut do autobusov.



Celkové náklady na dva elektrobusy a ich nabíjaciu stanicu vyšli na 912 735 eur. Prevádzkou vozidiel poverilo zastupiteľstvo mestskú spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda.



„Od decembra 2021 sme postupne začali napĺňať cieľ – zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť komunitnej osobnej dopravy v našom meste,“ povedal Hájos. Je presvedčený, že bezplatná verejná doprava v Dunajskej Strede otvorí novú éru, v ktorej bude prioritou udržateľnosť a obývateľné mestské prostredie.



Vozidlá sú výsledkom medzinárodného tendra, plne zodpovedajú súčasným požiadavkám, sú vyrobené s odľahčenou karosériou a ich znečistenie ovzdušia je nulové. V grafikone zohľadnili aj požiadavky obyvateľov, na ktoré sa radnica pýtala dotazníkom v apríli minulého roka.