Železnice sa pripravujú na posviatočný nápor cestujúcich. Cez víkend môžeš rátať s týmito posilovými spojmi

Železnice reagujú na koniec prázdnin. Na nápor cestujúcich sa pripravili posilovými spojmi.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní od piatka do nedele (7. januára) komerčné InterCity (IC) vlaky a cez víkend vypraví aj posilové vlaky. Reaguje tak na ukončenie sviatočného obdobia a začiatok školského roka. Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Obsadenosť najvyťaženejších vlakov od piatka do nedele je na úrovni približne 72 %. Celkovo posilní národný dopravca šesť IC vlakov o 10 vozňov. Ide o IC vlaky, ktoré z Bratislavy do Košíc vyrážajú o 5.34 h a z Košíc do Bratislavy o 11.34 h. V piatok budú tieto vlaky posilnené o jeden vozeň, počas víkendu o dva.

Vypravia 13 posilových vlakov

Dopravca vypraví aj posilové spojenia, ktoré sú zapracované v cestovnom poriadku. V sobotu a nedeľu bude spolu vypravených 13 posilových vlakov. Posilnená bude aj pravidelná medzištátna linka z Košíc do Mukačeva a späť, a to do 14. januára.



ZSSK odporúča, aby si cestujúci lístok a miestenku zabezpečili vopred. Môžu sa tak vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach. Vhodné je využiť alternatívne predajné kanály, ako sú internetový obchod ZSSK, mobilná aplikácia Ideme vlakom či SMS lístok.