Prelomový objav v Južnej Amerike: archeológovia našli 2 000 rokov staré mesto

Prvý dôkaz o tomto meste objavili vedci ešte v 70. rokoch 20. storočia. Teraz to však bolo prvýkrát, čo sa im komplexný prieskum starovekého mesta podarilo dokončiť.

Archeológom sa podaril prelomový objav. V Amazónii našli pomocou laserovej technológie pozostatky obrovského starovekého mesta, informuje BBC.

Toto staroveké mesto sa nachádza v Južnej Amerike v štáte Ekvádor. Postavili ho asi pred 2 500 rokmi a podľa archeológov v ňom ľudia žili až 1000 rokov. Vedci tvrdia, že tam žilo minimálne 10-tisíc ľudí, možno až 100-tisíc.

Podľa portálu The Guardian túto oblasť obýval kmeň s názvom Upano. Žili tu medzi rokmi 500 pred Kristom až do roku 600 n. l. Obytné a slávnostné budovy postavili na viac ako 6000 hlinených kopcoch a boli obklopené poľnohospodárskymi poľami s odvodňovacími kanálmi. Archeológ z Exeterskej univerzity José Iriarte povedal, že na vybudovanie ciest a týchto tisíc hlinených kopcov by bol potrebný prepracovaný systém organizovanej práce. Tvrdí preto, že spoločnosť, ktorá tu žila, bola dobre organizovaná a prepojená.

Archeológovia tu okrem iného objavili aj výsledkovú tabuľu starodávnej mayskej loptovej hry, staroveké múmie a masový hrob. Našli aj nádoby, kamene na mletie rastlín a spálené semená.

Na snímke z LIDAR-u, ktorú poskytli výskumníci v januári 2024, vidieť komplexy obdĺžnikových platforiem usporiadaných okolo nízkych štvorcov a rozmiestnených pozdĺž širokých vykopaných ulíc v lokalite Kunguints v údolí rieky Upano v Ekvádore. Zdroj: TASR/AP

Mení to pohľad na amazonské pralesy, tvrdí vedec

„Toto mesto je staršie ako ktorákoľvek iná lokalita v Amazónii, ktorú poznáme. Máme eurocentrický pohľad na civilizáciu, ale to ukazuje, že musíme zmeniť našu predstavu o tom, čo je kultúra a čo civilizácia,“ povedal profesor Stephen Rostain, riaditeľ vyšetrovania v Národnom Centre pre vedecký výskum vo Francúzsku, ktorý výskum viedol.

Podľa vedca Antoina Dorisona, ktorý sa na výskume podieľal, tento objav mení pohľad ľudstva na amazonské pralesy. „Väčšina ľudí si predstavuje malé skupinky, pravdepodobne nahé, ktoré žijú v chatrčiach a čistia pôdu. Toto však dokazuje, že starovekí ľudia žili v komplikovaných mestských spoločnostiach,“ doplnil.