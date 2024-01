Obvinený kuchár Jozef sa k brutálnej vražde priznal, súdu opísal detaily ohavného činu. Kým zabíjal, na dvere klopala polícia

Obvinený Jozef Hanuska súdu povedal, že sa chcel po skutku zabiť.

Obvinený Jozef Hanuska sa priznal k vražde svojej partnerky, ktorú spáchal začiatkom roka v byte na Prievozskej ulici v Bratislave. Hanuska na súde priznal, že sa chcel po ohavnom čine zabiť, no nedokázal to, informujú Aktuality.sk.

Obvinený na súde opísal, že so zavraždenou vypili veľké množstvo alkoholu a následne sa pohádali a pobili. Hanuska tvrdí, že svoju obeť v zúrivosti začal škrtiť. V čase, keď svoju obeť mrzačil, na dvere mu klopala polícia.

„Obvinený rovnako uviedol, že v čase medzi uškrtením a zmrzačením S. Q. búchali na dvere bytu asi policajti, ktorí svietili baterkou do kuchyne, ale obvinený na to zo strachu z toho, čo urobil, nereagoval,“ napísali v uznesení.

Hanuska plánoval samovraždu

Obvinený Hanuska sa chcel po vražde zabiť. Tvrdil, že chcel z Mostu SNP skočiť do Dunuja, no nedokázal to. Rozhodol sa preto obesiť sa, no ani to neurobil.

„Chcel sa obesiť aj v pivnici na M. ulici na oprátke z elektrického kábla, ale ani to mu nevyšlo. Obvinený ďalej uviedol, že v piatok ráno si ešte išiel kúpiť do obchodu vodku, vrátil sa do pivnice, kde ho po čase zobrali policajti,“ ozrejmila sudkyňa.