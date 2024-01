PRIESKUM: Slováci prezradili, aký mesačný plat očakávajú. Patríš medzi priemer alebo si pýtaš prehnanú sumu?

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca na Slovensku je v súčasnosti približne 1400 eur.

Dve tretiny Slovákov sa za posledný rok obzerali po novej práci, štvrtina bola aj na pohovore. Očakávaný nástupný plat väčšiny ľudí je do 1500 eur, najčastejšie 1250 až 1500 eur. Sťahovať sa za prácou je však pre väčšinu problém. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry STEM/MARK pre Home Credit Slovakia.

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca na Slovensku je v súčasnosti približne 1400 eur. Mnohí sú podľa prieskumu nespokojní so svojím aktuálnym finančným ohodnotením a hľadajú preto alternatívy, kde by si zarobili viac.

„Presne 67 % Slovákov sa za posledný rok pozeralo na nejakú ďalšiu ponuku práce. Veľká väčšina na to využila známe portály inzerujúce pracovné pozície. Na pohovor k novému potenciálnemu zamestnávateľovi sa však odhodlalo ísť za uplynulý rok len 24 % opýtaných,“ priblížil analytik trhu Home Credit Jaroslav Ondrušek.

56 % Slovákov očakáva nástupný plat do sumy 1500 eur

Na pohovore ich podľa prieskumu najviac zaujímala otázka výšky mzdy (83 %), miesto výkonu práce (51 %), firemné benefity (48 %) alebo to, aký tam majú kolektív (44 %).

Nástupný plat do sumy 1500 eur očakáva spolu 56 % Slovákov. Rozpätie 1250 až 1500 eur predpokladá štvrtina opýtaných.

O niečo menej (23 %) je takých, ktorí by chceli 1500 až 1750 eur. Dvanásť percent respondentov by nebolo ochotných zarábať menej ako 2000 eur. Na druhej strane len trom percentám ľudí by stačilo aj 750 eur, čo je momentálne hranica minimálnej mzdy.

Hoci by väčšina ľudí chcela zarábať viac, ochota presťahovať sa za lepšou pracovnou ponukou je na Slovensku pomerne nízka. V rámci republiky by tak rozhodne bolo ochotných urobiť 11 % a skôr áno 26 % respondentov. Odísť do zahraničia je pripravených ešte menej opýtaných – rozhodne áno 9 % a skôr áno 19 %.

Okrem výšky platu, ktorý je najrozhodujúcejším faktorom na presťahovanie sa za prácou, je to aj atraktivita práce a novej destinácie, ako aj flexibilný pracovný čas.

Prieskum ukázal, že 35 % Slovákov si môže v súčasnosti vybrať miesto, z ktorého budú pracovať. Ľuďom najviac vyhovuje kombinácia práce z kancelárie a domu, takúto preferenciu má 46 % opýtaných. Výlučne z domu chce pracovať 24 % a iba z priestorov firmy 30 % respondentov.