Ľuboš Blaha bude kandidovať do Európskeho parlamentu. Kandidátku Smeru povedie Monika Beňová

Blaha bude dvojkou na kandidátke Smeru-SD.

Kandidátnu listinu Smeru-SSD vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie europoslankyňa Monika Beňová, dvojkou bude podpredseda Smeru-SSD Ľuboš Blaha. „Každý má iný štýl práce, ale ja sa na to teším. Už budúci týždeň pripravujeme prvé kroky, pokiaľ ide o kampaň,“ povedal premiér Robert Fico.





Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Smer-SSD sa podľa Roberta Fica rozhodol nenominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb a podporiť Petra Pellegriniho aj preto, lebo sa chce sústrediť na realizáciu vládnej politiky. Pripomenul, že ak by napríklad kandidoval on osobne a vo voľbách uspel, znamenalo by to pád celého vládneho kabinetu.

„Mojím cieľom je úspešne dotiahnuť toto volebné obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby,“ konštatoval premiér. Peter Pellegrini je podľa Fica sociálny demokrat a bude sa snažiť krajinu skôr spájať. „Zatiaľ čo Ivan Korčok ju rozdeľuje. Je to čisto opozičný kandidát,“ tvrdí Fico.

Koalícia neplánuje od zrušenia ÚŠP odstúpiť

Fico je presvedčený, že v rokoch 2020 – 2023 dochádzalo v súvislosti s prácou Úradu špeciálnej prokuratúry k porušovaniu ľudských práv obvinených osôb, vládna koalícia však podľa neho nechce ísť cestou revanšu. Povedal to v TASR TV. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že porušovanie ľudských práv je zákonný dôvod na rokovanie parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Rozhodnutie podľa neho môže padnúť už na budúci týždeň. Aj keď koalícia neustúpi od zámeru rušiť ÚŠP, je ochotná v druhom čítaní rokovať o pozmeňujúcich návrhoch k iným ustanoveniam novely Trestného zákona.

Špeciálna prokuratúra je podľa neho v Európe skôr raritou. „Nikto nám nemôže prikázať, že ju máme mať. To je veľmi výnimočná inštitúcia, ktorá v Európskej únii prakticky neexistuje, má ju len pár krajín,“ povedal.