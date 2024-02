V prvom štáte navrhli zákon na elektronické obmedzenie rýchlosti na cestách. Takto by mala novinka fungovať

Výnimku zo zákona by dostali len záchranné zložky a policajti.

Kalifornský senátor Scott Wiener navrhol zákon na obmedzenie rýchlosti s cieľom zvýšiť bezpečnosť. Ten autám elektronicky zníži rýchlosť, pokiaľ ju prekročia o 10 míľ (približne 16 kilometrov) za hodinu nad povoleným limitom v danom úseku, informuje Newsweek.

„Nie je žiadny dôvod, aby niekto išiel po verejnej ceste viac ako 100 míľ za hodinu (160 km/h). Prevencia bezohľadného prekračovania rýchlosti je rozumným prístupom, ako zabrániť zbytočným nehodám,“ uviedol Wiener.

Ak by návrh zákona prešiel, do platnosti by vstúpil v roku 2027. Výnimku by dostali len záchranári a policajti. Porušením nového zákona by išlo o trestný čin a nie o priestupok, pokuty a tresty by tak boli astronomické.