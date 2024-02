WhatsApp chystá obrovskú novinku. Používatelia spozorujú zmenu už o pár týždňov

V najbližších týždňoch sa v aplikácii objaví nová možnosť doručenia a odoslania pošty.

Obľúbená komunikačná aplikácia WhatsApp umožní používateľom od marca posielať správy aj do iných aplikácií bez toho, aby mala druhá strana nainštalovaný WhatsApp. Používatelia, ktorí WhatsApp nemajú, budú môcť napriek tomu prijať správy od ľudí využívajúcich WhatsApp.

Denník TheSun informuje, že WhatsApp by mal byť „interoperabilný“, čo znamená, že by mal vedieť sprostredkovať komunikáciu aj s inými aplikáciámi slúžiacimi na posielanie správ. Má sa tak dosiahnuť vzájomná súčinnosť komunikačných aplikácií.

Pracovali na tom viac ako rok

Používatelia WhatsAppu by mali očakávať, že v najbližších týždňoch sa v aplikácii objaví nová možnosť doručenia pošty. Spoločnosť pracovala na svojom pláne interoperability viac ako rok.

Novinka je reakciou na pravidlá Európskej únie, ktorá prijala zákon o digitálnych trhoch. Novoprijatý zákon sa týka všetkých aplikácií na odosielanie správ vrátane iMessage, Telegramu, Google Messages i Signalu. Nový zákon má vstúpiť do platnosti v marci.