Európu môže zasiahnuť doba ľadová. Podľa odborníkov nám katastrofický scenár hrozí už o pár desaťročí

Teplota na kontinente by v priemere klesla až o 7 stupňov Celzia.

Nová vedecká štúdia z Utrechtskej univerzity naznačuje, že Európe hrozí doba ľadová. Podľa vedcov sa oslabuje Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC), čo je životne dôležitý systém, ktorý najviac ovplyvňuje počasie v Európe, upozorňuje portál iMeteo.

AMOC sú viaceré oceánske prúdy, ktoré menia klímu v Európe. Systém prináša na územie kontinentu teplo z tropických oblastí. V prípade, ak by AMOC padol, teploty by prudko klesli a Európa by sa stala nehostinným územím.

Teploty by v priebehu desiatich rokov mohli podľa štúdie klesnúť až o 7 stupňov Celzia. Zmena klímy by znamenala aj rozširovanie arktického ľadu a zvýšenie teplôt na južnej pologuli. Okrem iného by oslabená AMOC spôsobila aj zničenie Amazonského pralesa.

Doba ľadová môže prísť o niekoľko desaťročí

Vedci tvrdia, že nie je isté, kedy presne k takémuto scenáru príde. Stať sa to však môže už o niekoľko desaťročí. S menšou pravdepodobnosťou by mohla veľká zmena nastať dokonca do roku 2050, keď by teplota v Európe mohla klesnúť v priemere o 3 stupne Celzia. Autori štúdie tvrdia, že pokiaľ nezabránime úplnému zrúteniu AMOC, svet bude čeliť veľkej prírodnej katastrofe.

Okrem prudkého poklesu teplôt spôsobí doba ľadová aj veľmi chladné zimy, silné búrky, nedostatok potravín, vody a aj nárast respiračných chorôb.