Čaká ťa niekoľkochodové menu a pohodlné kabíny. Z viedenského letiska sa do exotickej destinácie dostaneš moderným airbusom

Spoločnosť Emirates zaviedla do prevádzky Airbus A380. Pre cestujúcich bude z viedenského letiska dostupný po celý rok.

Z viedenského letiska Schwechat sa do Dubaja po novom dostaneš dvojpodlažným Airbusom A380 spoločnosti Emirates. Lietadlo začalo premávať od 21. februára a pre cestujúcich bude k dispozícii celý rok, informuje o tom portál Pelipecky.

Z Viedne poletíš na dennej báze. Cestujúci odlietajú zo Schwechatu približne o 15.10 h poobede a do cieľovej destinácie sa dostanú pred polnocou. Nočný let má ako doteraz operovať Boeing 777. Z Dubaja ich čaká odlet o 8.55 h ráno a na viedenské letisko priletia o 12.25 h. Časy sa budú príchodom letného režimu meniť, no len o niekoľko minút.

Airbus má priestranné a pohodlné kabíny, ktoré sú ideálne na dlhšie lety. Klientov spoločnosti čaká aj niekoľkochodové menu prispôsobené cieľovej destinácii a nápoje zadarmo. K dispozícii je aj systém palubnej zábavy so širokým výberom multimediálneho obsahu.