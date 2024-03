Automobilka Volvo vyrobila posledné auto na dieselový pohon. Gigant prechádza na výrobu elektromobilov

Posledné vyrobené auto s dieselovým pohonom vystavia v múzeu.

Švédska automobilka Volvo vyrobila posledné auto, ktoré má dieselový pohon. Výrobca plánuje po 45 rokoch skončiť s výrobou motorov, ktoré spaľujú naftu. Do roku 2030 plánuje prejsť výlučne na výrobu elektromobilov, informuje Electreck.

Posledný model, ktorý pôjde do múzea World of Volvo v Göteborgu, je veľké SUV XC90 s naftovým pohonom. Vystavené bude pre to, aby sa ľudia zamysleli nad škodlivosťou emisií. Volvo od roku 1991 vyrobilo viac ako 9 miliónov vozidiel, ktoré mali dieselový pohon.

Bývalý generálny riaditeľ Håkan Samuelsson v minulosti uviedol, že firma potrebuje ziskový rast, aby bola úspešná. „Takže namiesto investovania do zmenšujúceho sa podnikania sme sa rozhodli investovať do budúcnosti – elektrickej,“ povedal Samuelsson.

Európska únia budúci rok sprísni emisné limity s 15 % znížením CO₂ do roku 2025. Od roku 2030 budú autá produkovať až o 55 % menej emisií. Únia plánuje do roku 2035 nulové emisie pre osobné aj úžitkové vozidlá.