KOMENTÁR: Má zmysel zostať na Slovensku, keď vyhral Pellegrini?

Prečo na Slovensku tak často vo voľbách vyhrá politika strašenia a neznášanlivosti? Je na to viacero dôvodov, no jeden z najzásadnejších určuje naša geografia.

Slovensko je krajina zložená z veľkého množstva dolín a kotlín. Existujú seriózne vedecké štúdie, ktoré hovoria o tom, že obyvatelia štátov, ktoré sú podobného geografického rázu, majú spravidla vyhranenú a uzatvorenú mentalitu, nepriateľskú voči všetkému cudziemu.



Zatiaľ čo ľudia z krajín, ktoré majú more alebo šíre pláne, sa vydávali na objavné cesty, obchodovali a spoznávali iné kultúry, „kotlinoví ľudia“ sa neustále uzatvárali do seba a každého, kto k nim prišiel na skusy, považovali automaticky za nepriateľa, čo im chce ublížiť.



Vlieklo sa to celú našu históriu a platí to dodnes. Takmer každé jedny voľby od vzniku samostatného Slovenska vyhrala politika strachu a poukazovania na (spravidla fiktívneho) vonkajšieho nepriateľa. Aktuálne voľby pritom nijako nevybočujú. Vojna, zdražovanie, migranti…



Často vidím komentáre Slovákov, ktoré sú v duchu „poďme odtiaľto preč“. Úprimne, aj ja sám sa nad tým zamýšľam. Má tu zmysel ostávať? Má zmysel žiť v krajine, ktorá neustále od svojho vzniku vnútorne bojuje o elementárne nastavenie vlastného smerovania a musí si voliť medzi demokraciou a autoritárskym východom? Má zmysel vychovávať deti v krajine, ktorej mnohí občania neznášajú všetko slobodné, otvorené, a to, čo sa vymyká šedému priemeru?



Mnohí to vzdali, no stále chcem veriť, že to zmysel má. Najmä, keď sa pozriem na nespočetné množstvo zanietených a šikovných ľudí, ktorí svojimi činmi robia Slovensko modernou krajinou.



Slovensko prežilo Fica s Gašparovičom, a určite prežije aj Fica s Pellegrinim. Na začiatku to spravidla pôsobí ako tragédia, no na konci dňa sa tento národ vždy vie postaviť na správnu stranu dejín. Nezúfajme, stále takmer 50 % ľudí volilo slobodu, toleranciu, pokrok a demokraciu.