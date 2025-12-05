Majiteľ vraj o incidente nevedel.
Kristián zverejnil na svojom facebookovom profile nepríjemný zážitok s jedlom, ktoré si spolu s manželkou objednali z ázijskej reštaurácie z bratislavskej Vrakune. V jedle mali údajne ostrý kus skla, ktorým si jeho partnerka napichla podnebie. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Porezala si jazyk, napichla si podnebie, tiekla jej krv. Len čistou náhodou sa to zachytilo ešte v ústach. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo, keby to prehltla a kde by to v jej tele skončilo,“ uviedol Kristián.
Po tom, čo incident nahlásili donáškovej službe, dúfali, že prevádzka zakročí, no jedlo kung pao, ktoré pripravujú hromadne, vraj predávali ďalej. Po napísaní príspevku na sociálnej sieti sa mu ozval majiteľ prevádzky, ktorý však tvrdil, že o incidente so sklom nič nevedel.