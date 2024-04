Slovenská automobilka zaznamenala historicky najvyšší obrat – 11 miliárd eur. Firma prezradila svoje ciele

VW Slovakia zaznamenal vlani obrat presných 11,76 miliardy eur.

Volkswagen Slovakia zaznamenal za rok 2023 obrat vo výške 11,76 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyššiu sumu. Zisk pred zdanením sa zvýšil o 15 % na 319 miliónov eur. Investične silné obdobie pokračovalo aj v uplynulom roku, pričom výška investícií do nových projektov dosiahla 423,6 milióna eur.

„Výsledky za rok 2023 odzrkadľujú veľké nasadenie tisícok zamestnancov naprieč celým podnikom v kombinácii s efektívnym využívaním zdrojov, so znižovaním nákladov a s čiastočnou stabilizáciou dodávateľského reťazca. Toto všetko sa nám podarilo napriek ešte stále pretrvávajúcim náročným globálnym podmienkam. Zároveň sme úspešne odštartovali sériovú výrobu šiestich produktových noviniek, za čo úprimne ďakujem celému tímu,“ uviedol Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Podnik sa aktuálne sústreďuje na zachovanie konkurencieschopnosti, ktorá je kľúčová pri budúcom zabezpečení výrobného programu a zamestnanosti.

V roku 2024 automobilka vyrobila o 22 % viac vozidiel

Vďaka zlepšujúcej sa situácii v dodávateľskom reťazci a logistike zvýšil Volkswagen Slovakia počet vyrobených vozidiel o 22,4 % na 328 927 kusov. Najväčšie zmeny nastali v treťom segmente, kde bola koncom roka ukončená výroba modelov Volkswagen up! a e-up! spolu s kompaktným SUV Škoda Karoq.

Nahradili ich nové generácie modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb Combi, ku ktorým nedávno pribudla v sériovej výrobe Škoda Superb vo verzii limuzína. Aktuálne sa tak v Bratislave vyrába v troch segmentoch osem modelov štyroch koncernových značiek. V martinskom závode bolo vlani vyrobených 22 821 903 komponentov do prevodoviek a podvozkov.

Autá vyvážame do 100 krajín. Spoločnosť chce budovať udržateľnosť

Ako najväčší exportér v krajine vyváža Volkswagen Slovakia vyrobené vozidlá do viac ako 100 krajín celého sveta. Najväčšími regiónmi z pohľadu obratu sú Európa (40 %), Severná Amerika (25 %) a Čína (20 %). Materiál na výrobu vozidiel nakúpil vlani v objeme 9,7 miliardy eur, z ktorých 26 % utŕžili lokálni, slovenskí dodávatelia. Prvé miesto si drží Nemecko (32 %) a na tretej priečke je Maďarsko (20 %). Z pohľadu počtu druhov dielov majú s výrazným náskokom najväčší podiel dodávatelia pôsobiaci na Slovensku.

Cieľom spoločnosti VW Slovakia je udržateľnosť vo všetkých oblastiach pôsobenia. Do roku 2025 sa zaviazala znížiť spotrebu energie a vody a eliminovať produkciu CO₂, prchavých organických látok a odpadu na zneškodňovanie na jedno vyrobené vozidlo o 59 % v porovnaní s referenčným rokom 2010. Zároveň priebežne investuje do najlepších dostupných technológií, podporuje biodiverzitu a aktívne sa zapája do projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.