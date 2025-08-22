Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 22. augusta 2025 o 15:03
Čas čítania 1:03

Ceny pohonných látok na Slovensku prudko klesli. Motoristi tankujú najlacnejšie za posledný mesiac

Slovensko
Ceny pohonných látok na Slovensku prudko klesli. Motoristi tankujú najlacnejšie za posledný mesiac
Zdroj: TASR/Branislav Račko

Pozri si prehľad aktuálnych cien pohonných látok.

Spotrebiteľské ceny všetkých druhov pohonných látok zaznamenali v polovici augusta medzitýždenne výraznejší pokles. Benzíny medzitýždenne zlacneli po troch týždňoch rastov a aktuálna cena jedného litra bežného aj prémiového benzínu počas 33. týždňa bola najnižšia za posledný mesiac. Obyčajná aj prémiová motorová nafta aktuálne zlacneli druhý týždeň za sebou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Liter benzínu 95 bol počas minulého týždňa lacnejší o dva centy a aktuálne bola jeho cena 1,504 eura. Výraznejšie klesla cena prémiových benzínov a liter bol o 2,4 centa lacnejší a predával sa za 1,709 eura. Dynamickejší pokles zaznamenali ceny nafty. Bežná nafta medzitýždenne zlacnela o 4,3 centa na 1,422 eura za liter. Prémiové druhy nafty boli lacnejšie v priemere o 4,2 centa na liter, čím sa ich priemerná cena dostala na úroveň 1,621 eura.


Ceny benzínov boli aj naďalej nižšie ako vlani, a to v priemere do 4 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o takmer 3 % menej ako pred rokom.

Cena plynu rastie aj klesá

Aktuálne ceny plynov mali oproti predchádzajúcemu týždňu rôznorodý vývoj. Cena vzrástla pri LNG (skvapalnený zemný plyn), a to o 1,5 centa na 1,503 eura za kilogram. Naopak, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola nižšia o tri desatiny centa a aktuálne bola na úrovni 0,684 eura za liter. Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa znížila len nepatrne, o desatinu centa, a kilogram stál 1,659 eura.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola vyššia iba cena plynu CNG, a to o 3,6 %. Lacnejšie ako vlani sa predávalo LNG o 6,6 %, LPG o 5 %.

Náhľadový obrázok: TASR
