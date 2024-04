Lukáš Machala (SNS) z rezortu kultúry oslavoval narodeniny v kaštieli v Budmericiach. Šimkovičová mu sálu prenajala za 100 eur

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prenajala sálu v historickom kaštieli v Budmericiach Lukášovi Machalovi. Za dva dni zaplatil iba 100 eur.

V historickom kaštieli v Budmericiach oslavoval svoje 50. narodeniny generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala. Ľudia z kaštieľa údajne dostali minulý týždeň pokyn, nech kaštieľ v čase Machalovej oslavy uvoľnia a naspäť sa vrátia v sobotu, aby mohli poupratovať.

Sálu mu prenajala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Zo zmluvy, ktorá je dostupná na internete, vyplýva, že za dva dni prenájmu zaplatil iba 100 eur, informujú Aktuality. Na porovnanie, novomanželia, ktorí si minulý rok prenajali sálu v rovnakom kaštieli ako Machala, zaplatili za prenájom 400 eur. Machala v telefonáte s redaktorom Aktualít nepoprel, že si sálu prenajal.

„A ešte máte nejaké otázky alebo máte s týmto problém?“ reagoval podráždene. Na otázku redaktora, či je bežné, aby si mohol v kaštieli ktokoľvek zorganizovať oslavu za 100 eur na dva dni, odpovedal: „Áno, je to bežne prenajateľné, kto si to zažiada, ten si to vie prenajať.“ Novinárom na záver povedal, že už s nimi nechce komunikovať, a odkázal, aby si „písali, čo chcú“.