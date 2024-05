VIDEO: Nešťastie v obľúbenej dovolenkovej destinácii. Po zrútení reštauračnej terasy hlásia najmenej štyri obete

Jednu z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov postihlo nešťastie. Na ostrove Malorka v Stredozemnom mori došlo k zrúteniu časti budovy dvojposchodovej reštaurácie na prímorskej promenáde pri meste Palma. Najmenej štyria ľudia prišli o život a 16 ďalších utrpelo zranenia. Sedem zranených je vo „veľmi vážnom“ a deväť ďalších vo „vážnom“ stave.

Ostrov minulý rok navštívilo vyše 17 miliónov turistov. Väčšinu z obetí a zranených tvoria práve cudzinci a turisti. Zranených previezli do viacerých nemocníc v ostrovnej metropole Palma. Obeťami by podľa španielskych médií mali byť dvaja muži a dve ženy.

K incidentu došlo približne o 20.30 h v reštaurácii Medusa Beach Club, kde sa zrútila terasa na prvom poschodí. Príčina nešťastia dosiaľ nie je známa, úrady však považujú za nateraz najpravdepodobnejšie, že k zrúteniu došlo pre preťaženie.



Záchranári sa ešte v noci obávali, že v troskách by mohli objaviť ďalších ľudí. Okoloidúcich preto žiadali o zachovávanie ticha, aby počuli prípadných preživších.

❗💥🇪🇸 - In Spain, emergency teams continue to work on the collapse of the Medusa Beach Club in Playa de Palma.



Firefighters ask those present at the site of the collapse to remain silent to find out if there are any more victims.



So far, four deaths have been confirmed, 27… pic.twitter.com/0aPskv7MBP