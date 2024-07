Na Slovensko prichádza veľká firma na výrobu zubnej pasty. Vláda pre ňu schválila obrovskú investičnú pomoc

Čo sa deje: Vláda schválila investičnú pomoc vo výške viac ako tri milióny eur pre Haleon Levice.

Spoločnosť Haleon plánuje postaviť vo svojom závode v Leviciach nové vývojové a testovacie centrum.

Na jeho vybudovanie dostane štátnu investičnú pomoc vo výške 3,06 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Cieľom zriadenia nového technologického centra je vývoj a testovanie nových produktov a výrobných procesov v odvetví ústnej hygieny.

Prečo je to dôležité: Vytvorenie nového vývojového a testovacieho centra v Leviciach môže priniesť technologický pokrok a nové pracovné príležitosti v regióne. Investícia môže posilniť ekonomiku Slovenska.



Širší kontext: Haleon odhadol investičné náklady vynaložené na vybudovanie centra na 19,04 milióna eur. Výstavbu chce ukončiť do roku 2026. Do konca roka 2030 plánuje v novom vývojovom a testovacom centre zamestnať osem vysokoškolsky vzdelaných ľudí.



Spoločnosť podala žiadosť o investičnú pomoc v júli 2023, výška požadovanej sumy predstavovala 5,71 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma plánuje aj relokáciu výroby z anglického Maidenheadu do Levíc. Aktuálne prebieha konzultačné obdobie návrhu na zatvorenie závodu vo Veľkej Británii do roku 2026. Nasledovať bude postupný transfer tamojšej výroby do slovenského závodu.



Spoločnosť Haleon pôsobí v priemyselnej zóne Levice – Juh v časti Géňa. Zaoberá sa výrobou zubných pást, ktoré vyváža do vyše stovky krajín sveta. Ročne ich vyrobí 600 miliónov kusov. Firma zamestnáva zhruba 550 zamestnancov.

