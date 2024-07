Televízia STVR bude mať nové logo. Šimkovičová zaň zaplatila takmer 10-tisíc eur

Čo sa deje: Ministerka Martina Šimkovičová dala v júni vytvoriť logo pre novú televíziu.

Ministerstvo kultúry uzatvorilo zmluvu na vytvorenie nového loga pre Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR), informuje portál Aktuality.sk.

Ministerstvo si dielo objednalo v júni od umelca Daniela Zachara. Parlament zákon schválil 20. júna a prezident ho podpísal až 30. júna.

Podľa zmluvy mal umelec vytvoriť tri logá pre Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas a spoločné logo média. Len za samotný návrh ministerstvo zaplatí 9 800 eur. Autorské práva bude vlastniť umelec, ministerstvo ale vlastní výhradnú licenciu, informuje RTVS.

Prečo je to zaujímavé: Ministerka Martina Šimkovičová v rozhovore pre TASR povedala, že celý rebranding telerozhlasu sa zmestí do 10-tisíc eur. To však obyčajne nezahŕňa iba nové logo, ale aj vytvorenie novej identity a fyzickú výrobu všetkých nosičov či samotného vysielania.

Širší kontext: Zákon o STVR nadobudol v pondelok 1. júla účinnosť. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa tak mení na STVR. Riaditeľa bude po novom voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry SR. Dňom účinnosti zákona zároveň zaniká funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS. Štatutárnym zástupcom STVR bude do 30. septembra bývalý šéf Media RTVS Igor Slanina.

