Azbest je nebezpečná látka, ktorá môže spôsobiť vážne ochorenia.

Miestni z dediny Vranjica, ktorá sa nachádza neďaleko Splitu, tvrdia, že verejná pláž Kosica je zamorená azbestom z neďalekej cementárne, píše chorvátska Slobodna Dalmacija.

Proti zamoreniu bojuje aj iniciatíva „Miesto, kde chceme žiť“. Aktivisti chcú, aby pláž vyčistili, oplotili a umiestnili upozornenie, že voda je nebezpečná.

Starosta vedľajšieho mesta Solin Dalibor Ninčević tvrdí, že po niekoľkých testoch vo vode nezistili prítomnosť azbestu.

Prečo je to dôležité: Oblasť okolo Splitu je populárnou turistickou destináciou. Ak je verejná pláž zamorená azbestom, môže to predstavovať vážne riziko pre miestnych obyvateľov a návštevníkov, ktorí prichádzajú do styku s kontaminovanou vodou alebo pieskom.

Citát:„Boli vykonané prieskumy pomocou sond, na pláži boli tri sondy a v tejto časti nebol zistený žiadny azbest. Ak majú občania pochybnosti, môžu sa vždy obrátiť na kompetentné inštitúcie, to však nie je mesto Solin,“ uviedol starosta.

Širší kontext: Podľa Európskej komisie je azbest nebezpečná látka, ktorá môže spôsobiť ochorenia, ako je azbestóza, mezotelióm a iné formy rakoviny. Ochorenia spojené s azbestom sa rozvíjajú dlhý čas.

