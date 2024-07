Štát rodičom poskytne príspevok v hodnote 275 eur.

Zamestnanci na Slovensku majú nárok na využitie príspevku vo výške 275 eur na rekreáciu detí počas školských prázdnin, informuje Pravda.

Príspevok sa vzťahuje na viacdňové tábory, denné tábory a lyžiarske kurzy organizované školou počas školských prázdnin.

Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo základnú školu od 1. do 9. ročníka alebo 1. až 4. ročník osemročného gymnázia. Príspevok je možné uplatniť aj cez letné prázdniny.

Prečo je to dôležité: Príspevok môže pomôcť rodinám pokryť náklady spojené s rekreačnými aktivitami detí počas prázdnin.

Širší kontext: Štát poskytne príspevok len v prípade, že ide o vlastné dieťa zamestnanca, je zverené do náhradnej starostlivosti alebo do starostlivosti pred rozhodnutím o osvojení. Na príspevok majú rodičia nárok, aj pokiaľ ide o iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Štátna podpora nie je platná pre deti, ktoré navštevujú jasle, materskú školu, stredné a vysoké školy.

Prečítaj si aj tieto články: