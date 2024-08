Banskobystričania chcú zachrániť kontroverzné kúpalisko. Vo veľkom podpisujú petíciu

Petíciu podpísalo takmer 6-tisíc ľudí, stav kúpaliska kritizuje aj primátor.

Petíciu za záchranu plážového kúpaliska v Banskej Bystrici podpísalo vyše 5 800 ľudí. Organizátori petície, ktorí sú nespokojní so stavom kúpaliska a žiadajú mesto o vypovedanie zmluvy s prevádzkovateľom, vo štvrtok odovzdali petičné hárky na mestskom úrade. Samospráva tvrdí, že sa s výhradami verejnosti stotožňuje a má záujem zmluvu s nájomcom ukončiť.

Organizátori a signatári petície žiadajú vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo o bezodkladné vypovedanie existujúcej zmluvy s nájomcom plážového kúpaliska, spoločnosťou Aqualand Slovakia. Argumentujú dlhodobými problémami a stavom kúpaliska, nedostatočnou údržbou a čistotou, bezpečnosťou hracích prvkov či zanedbaním investícií do infraštruktúry.

„Správca verejného majetku by mal považovať za svoje privilégium a povinnosť udržiavať daný majetok v dobrom stave, rozvíjať ho a starať sa oň. Je poľutovaniahodné, že súčasný nájomca to evidentne za svoju prioritu nepovažuje, preto by malo byť prirodzeným krokom mesta prevzatie priestorov späť pod vlastnú hlavičku,“ uviedli organizátori petície v sprievodnom liste pri odovzdávaní petičných hárkov s tým, že samospráva by mohla na rekonštrukciu a modernizáciu kúpaliska čerpať európske či iné mimorozpočtové zdroje.

Stav kúpaliska kritizuje aj primátor

„Stav, v akom sa kúpalisko nachádza, je nevyhovujúci a stotožňujem sa s výhradami ľudí podpísanými pod petíciou,“ uviedol v reakcii na petíciu primátor mesta Ján Nosko.

Pripomenul, že samospráva sa so sťažnosťami ohľadom kúpaliska pred časom obrátila na regionálny úrad verejného zdravotníctva aj na inšpektorát práce. „Z ich záverov vyplýva, že podmienky prevádzkovania kúpaliska si nájomca plní, aj keď len na hranici nutného minima. Z môjho pohľadu jediným správnym riešením je vrátenie celého areálu späť pod správu mesta,“ skonštatoval Nosko.

Konateľ vidí v petícii štvavú kampaň

Konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia Juraj Sninský vidí za petíciou a kritikou kúpaliska na sociálnych sieťach štvavú kampaň a snahu o spochybnenie platnej dlhodobej nájomnej zmluvy s mestom. „Pravidelne vykonávame sanitačné dni, počas ktorých kontrolujeme a upravujeme celý areál kúpaliska. Všetky bazény, tobogany a vodné atrakcie sú v plnej prevádzke,“ reagoval Sninský začiatkom augusta v stanovisku zaslanom TASR.

Banskobystrické plážové kúpalisko je v rukách súkromného prevádzkovateľa od roku 2007. Nájomca mal podľa zmluvy uzavretej na obdobie 30 rokov povinnosť investovať do obnovy kúpaliska, za areál platí ročne približne 33 eur. Súčasné vedenie mesta zmluvu považuje za „kostlivca z minulosti“ a tvrdí, že má záujem zmluvu s prevádzkovateľom ukončiť.

Vypovedanie zmluvy bez splnenia zákonných či zmluvných dôvodov by však podľa samosprávy mohlo priniesť riziko finančných sankcií, preto si dala vypracovať právnu analýzu zmluvy od Univerzity Komenského v Bratislave.

„Aktuálne pracujeme aj na obstaraní znaleckého posudku, ktorý zhodnotí investície súčasného nájomcu vložené do areálu plážového kúpaliska. K ukončeniu zmluvného vzťahu však musí dôjsť takým spôsobom, aby nám nevznikli ďalšie škody. V snahe vrátiť tento oddychovo-športový areál pod správu mesta budeme aj naďalej pokračovať,“ ubezpečila prednostka mestského úradu Marica Koreňová.