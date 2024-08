Koaličná strana SNS navrhuje, aby sa minimálne dôchodky na Slovensku vypočítavali podľa priemernej mzdy, nie podľa životného minima, ako to funguje dnes. Návrh už predložili do parlamentu. Ak by sa zamenu podarilo schváliť, začne platiť od roku 2026, informuje portál O Peniazoch.