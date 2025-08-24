Silné vlny zabili šesť študentov pri egyptskej Alexandrii.
- Školský výlet na pobreží Stredozemného mora sa skončil tragicky, informuje britský denník The Sun.
- Na pláži Abu Talat neďaleko Alexandrie uviazla skupina mladých ľudí v rozbúrenom mori, keď ich zastihli nečakane silné vlny.
- Šiesti študenti sa z vody už nedostali a ďalšie dve desiatky ľudí museli previezť k lekárom.
Širší kontext: Bez cudzej pomoci dokázali do hotela prejsť len traja účastníci výletu. Väčšina ostatných skončila v nemocnici, kde ich zdravotníci ošetrujú. Miestne úrady zatiaľ nezverejnili, z akej krajiny obete pochádzali.
Pláž po incidente uzavreli a na stožiaroch vlajú červené vlajky zakazujúce vstup do vody. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo turistov aj miestnych obyvateľov, aby nepodceňovali varovania a do mora nevstupovali, kým sa podmienky nezlepšia.
