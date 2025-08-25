Vrátiť by mal celú sumu.
Štátna akciová firma SPP zápasníkovi Attilovi Veghovi dopredu vyplatila 70 % z dohodnutej sumy 50-tisíc eur, zvyšok mal získať po odvedení služieb. Podľa dohody mal rok pravidelne pridávať príspevky týkajúce sa spoločnosti na sociálne siete, no urobil ich len veľmi málo. Zápasník pre Televíziu Markíza uviedol, že celú sumu vráti.
„SPP sa vrátia peniaze. Tam došlo k situácii, že tým, že som mal tú prípravu, tak tam sa reálne stala nejaká chyba. Musíme vrátiť peniaze, to je normálna vec. Celú sumu,“ povedal Végh.
„Spoločnosť REC, s.r.o., ktorá zastupuje p. Végha sa na nás listom obrátila so žiadosťou o ukončene spolupráce bez nároku na odmenu vyplývajúcu zo zmluvy. Dôvodom bola skutočnosť, že vzhľadom na prípravu na viacero neočakávaných podujatí nedokázali naplniť svoje zmluvné povinnosti. Zároveň spoločnosť REC, s.r.o. oznámila vrátenie zálohy, ktorá im bola na základe zmluvy poskytnutá. Potvrdzujeme, že po prijatí zálohy bude spolupráca ukončená,“ uviedla SPP pre Markízu.
Poslankyňa Martina Holečková (SaS), ktorá na kauzu upozornila, požiadala o kópiu zmluvy s manažérom Attilu Végha. Zmluvu dostala na základe infozákona.
Na zmluvu súčasne poukazovala aj predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová. Holečková vyzvala spoločnosť SPP, aby kontrakt ukončila a žiadala späť už vyplatenú zálohu. O celej situácii porozprávala aj v rozhovore pre Refresher.