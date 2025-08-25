Niektoré spôsobujú hnačky, iné vážne ochorenia s fatálnymi následkami.
Parazity sa môžu príležitostne objaviť aj v luxusných hoteloch. Príkladom sú akantaméby, ktoré sú odolné voči chlóru, dokážu prežiť vo vodovodných systémoch a bazénoch.
V kontaminovanej vode sa môžu nachádzať tiež parazity ako kryptosporídie, ktoré spôsobujú hnačky. Z dovolenky si v kufri môžete priniesť ploštice, ktoré dlhodobo prežívajú v škárach postelí či nábytku a nemusia byť len v nižších hotelových kategóriách.
Riziko je vyššie mimo rezortov
Riziko je však podstatne vyššie pri cestovaní mimo rezortov, kde sú hygienické podmienky často horšie. V prehriatych sladkovodných vodách sa môže vyskytovať aj extrémne nebezpečný parazit – voľne žijúca meňavka Naegleria fowleri, ktorú poznáme aj ako mozog požierajúca améba. Vyskytuje sa v termálnych vodách a počas kúpania sa dostáva cez nos až do centrálneho nervového systému.
Nákaza je extrémne vzácna, ale spôsobuje vážny zápal mozgu s vysokou pravdepodobnosťou smrti. Žiaľ, tragický prípad 11-ročného chlapca zo Slovenska nám pripomína, že parazity nie sú problémom len exotických destinácií so slabou úrovňou hygieny.
V Európe sú rizikové najmä prímorské oblasti
Najrizikovejšie oblasti z hľadiska parazitárnych infekcií sú tropické a subtropické oblasti, ako India, Juhovýchodná Ázia, Afrika, Stredná a Južná Amerika. V Európe sú rizikové najmä teplé prímorské oblasti –Taliansko, Chorvátsko, Španielsko či Grécko.
V európskych sladkovodných jazerách sa môžu vyskytovať parazity spôsobujúce hnačky. Na Slovensku sa čoraz častejšie vyskytuje echinokokóza – pásomnica líščia. Nakaziť sa môžete zjedením neumytých lesných plodov, ale aj kontaminovaným ovocím a zeleninou zo záhradky.