Výstraha platí od 2.00 h do 7.00 h rána.
V niekoľkých okresoch stredného a východného Slovenska sa môže v noci na pondelok a na utorok vyskytnúť prízemný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa pred mrazom.
Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od nuly do mínus štyroch stupňov Celzia. Výstraha platí v pondelok a v utorok od 2.00 h do 8.00 h v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Brezno, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.
SHMÚ varoval pred ochladením. Slováci pocítia poriadne zníženie teplôt aj v nižších polohách. „Chladné budú predovšetkým najbližšie tri rána, keď očakávame minimá na úrovni 11 až šesť, v dolinách a kotlinách bude väčšinou šesť až jeden stupeň Celzia. V najchladnejších dolinách stredného a východného Slovenska sa môže ojedinele vyskytnúť aj slabý prízemný mráz,“ dodali meteorológovia.
