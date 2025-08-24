Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 24. augusta 2025 o 18:09
Čas čítania 0:38

MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska

Kategória:
Slovensko
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
Zdroj: Unspalsh∕Stephan H.

Výstraha platí od 2.00 h do 7.00 h rána.

V niekoľkých okresoch stredného a východného Slovenska sa môže v noci na pondelok a na utorok vyskytnúť prízemný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa pred mrazom.

Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva minimálna teplota vzduchu od nuly do mínus štyroch stupňov Celzia. Výstraha platí v pondelok a v utorok od 2.00 h do 8.00 h v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Brezno, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. 

SHMÚ varoval pred ochladením. Slováci pocítia poriadne zníženie teplôt aj v nižších polohách. „Chladné budú predovšetkým najbližšie tri rána, keď očakávame minimá na úrovni 11 až šesť, v dolinách a kotlinách bude väčšinou šesť až jeden stupeň Celzia. V najchladnejších dolinách stredného a východného Slovenska sa môže ojedinele vyskytnúť aj slabý prízemný mráz," dodali meteorológovia.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ

Prečítaj si aj tieto články:

24. augusta 2025 o 12:55 Čas čítania 0:25 FOTO: V Tatrách nasnežilo. Na turistike si daj pozor FOTO: V Tatrách nasnežilo. Na turistike si daj pozor
24. augusta 2025 o 8:29 Čas čítania 0:34 Prichádza jeseň o trochu skôr? Slovensko zasiahla prudká zmena počasia, čaká nás poriadne ochladenie Prichádza jeseň o trochu skôr? Slovensko zasiahla prudká zmena počasia, čaká nás poriadne ochladenie
22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Súvisiace témy:
Správy počasie Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unspalsh∕Stephan H.
